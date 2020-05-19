Департамент здоровья предлагает оплачивать больничный в случае с инфекционными заболеваниями уже со второго дня

”Известно, что многие люди не берут больничный и не остаются дома, поскольку за первые его дни компенсации не предусмотрено. Мы в Департаменте здоровья обсуждали этот вопрос. Также мы попросили Министерство социальных дел взвесить, возможно ли выплачивать компенсацию по больничному листу в случае с инфекционными заболеваниями уже со второго дня болезни”, — сказала директор департамента Мерике Юрило.

Министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что и они в свою очередь много обсуждали этот вопрос, но здесь есть несколько ”но”. Во-первых, это может побудить людей к обману системы, когда человек будет брать больничный без особой надобности. Во-вторых, такой порядок может вызвать чувство несправедливости у людей с более тяжелыми, но не инфекционными заболеваниями.

Дискуссия продолжается. ”Решения еще не приняты и ясно, что на эти решения нужны дополнительные деньги. В сфере здравоохранения многое нуждается в дополнительном финансировании”, — сказал Кийк.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!