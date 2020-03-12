Департамент здоровья повысил оценку риска: не отвозите больного коронавирусом ребенка к бабушке и дедушке, они могут тяжело заболеть

К сегодняшнему дню в Эстонии обнаружено 17 случаев заражения коронавирусом. Последние новости пришли из Вырумаа, где по сообщению Выруской больницы подтвержден случай коронавируса и местные школы временно закрыли. Поскольку событие новое, Департамент здоровья не смог его подробнее прокомментировать.

Департамент здоровья также повысил уровень риска в стране, и по их оценке вероятность ограниченных очагов и вспышек заболевания высока.

Вчера обнаружилось, что на Сааремаа заболели вирусом два человека, которые, очевидно, заразились заболеванием от прибывших в Эстонию волейболистов из Северной Италии. Речь идет о первом зарегистрированном случае, когда заражение произошло в Эстонии, а не в кризисном регионе.

По словам Кадая, произошедшее в Италии — явный урок для Эстонии, и если посмотреть, кто тяжело заболел или умер из-за вируса, то ясно, что группа риска — люди преклонного возраста.

"Преимущественно для населения речь идет о легком заболевании, но пожилые люди под угрозой, а также те хронические больные, которые уже сегодня очень много на стационарном лечении. Если мы хотим предотвратить тяжелые случаи этого заболевания, то следует сосредоточиться на группах риска. Это не хорошая мысль, что если ваш ребенок заболевает, то вы отвозите его к бабушке и дедушке. Они могут очень тяжело переносить это заболевание", — сказал Кадай.