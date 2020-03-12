12.03.2020, 14:30

Департамент здоровья повысил оценку риска: не отвозите больного коронавирусом ребенка к бабушке и дедушке, они могут тяжело заболеть

 (25)
EST 2
Kristiine Gümnaasiumi desinfitseerimine
Kristiine Gümnaasiumi desinfitseerimineFoto: Tiit Blaat

Заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал, что по всей Эстонии под наблюдением находятся более 200 человек, которые близко контактировали с зараженными коронавирусом.

К сегодняшнему дню в Эстонии обнаружено 17 случаев заражения коронавирусом. Последние новости пришли из Вырумаа, где по сообщению Выруской больницы подтвержден случай коронавируса и местные школы временно закрыли. Поскольку событие новое, Департамент здоровья не смог его подробнее прокомментировать.

Департамент здоровья также повысил уровень риска в стране, и по их оценке вероятность ограниченных очагов и вспышек заболевания высока.

Вчера обнаружилось, что на Сааремаа заболели вирусом два человека, которые, очевидно, заразились заболеванием от прибывших в Эстонию волейболистов из Северной Италии. Речь идет о первом зарегистрированном случае, когда заражение произошло в Эстонии, а не в кризисном регионе.

Читайте также:

По словам Кадая, произошедшее в Италии — явный урок для Эстонии, и если посмотреть, кто тяжело заболел или умер из-за вируса, то ясно, что группа риска — люди преклонного возраста.

"Преимущественно для населения речь идет о легком заболевании, но пожилые люди под угрозой, а также те хронические больные, которые уже сегодня очень много на стационарном лечении. Если мы хотим предотвратить тяжелые случаи этого заболевания, то следует сосредоточиться на группах риска. Это не хорошая мысль, что если ваш ребенок заболевает, то вы отвозите его к бабушке и дедушке. Они могут очень тяжело переносить это заболевание", — сказал Кадай.

О заражении на Сааремаа Кадая сказал, что в случае, если бы ситуация на острове эскалировалась, то все-таки не было бы разумным решением полностью изолировать Сааремаа. "Общественная жизнь должна продолжаться, жизненно важные услуги должны оказываться, и для этого люди должны ходить на работу. Мы не можем бросить там наших людей на произвол судьбы".

Кадай подчеркнул, что цель тестирования на вирус в том, чтобы узнать, кто заразился и кто с ним близко контактировал. Массовое тестирование сейчас не проводит, по словам Каддая, ни одна страна, и страны меняют свое отношение к тестированию в соответствии с тем, как заболевание распространяется.

"На самом деле никто не знает, как с этим вирусом пойдут дела дальше. Другие коронавирусы распространяются сезонно. Эти гипотезы есть, что с приходом теплой погоды это распространение вируса остановится", — сказал Кадай.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: