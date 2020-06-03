Департамент здоровья поторопился: данные об отсутствии новых больных коронавирусом оказались неверными

Новость была действительно долгожданной, о ней радостно написал даже премьер-министр Юри Ратас в Facebook: "Хорошая новость, ради которой мы вместе стараемся уже 3 месяца: результаты тестирования подтверждают, что у нас 0 новых инфицированных коронавирусом".

Однако радость оказалась преждевременной — оказалось, что из сделанных тестов 7 все же дали положительный результат. То есть, прибавилось 7 новых случаев заражения коронавирусом.