Департамент здоровья поторопился: данные об отсутствии новых больных коронавирусом оказались неверными

Во вторник Департамент здоровья радостно сообщил, что за 1 июня в Эстонии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Однако позже выяснилось, что информация не отвечает действительности.
Новость была действительно долгожданной, о ней радостно написал даже премьер-министр Юри Ратас в Facebook: "Хорошая новость, ради которой мы вместе стараемся уже 3 месяца: результаты тестирования подтверждают, что у нас 0 новых инфицированных коронавирусом".
Однако радость оказалась преждевременной — оказалось, что из сделанных тестов 7 все же дали положительный результат. То есть, прибавилось 7 новых случаев заражения коронавирусом.
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