Департамент здоровья поторопился: данные об отсутствии новых больных коронавирусом оказались неверными

Новость была действительно долгожданной, о ней радостно написал даже премьер-министр Юри Ратас в Facebook: "Хорошая новость, ради которой мы вместе стараемся уже 3 месяца: результаты тестирования подтверждают, что у нас 0 новых инфицированных коронавирусом".

Однако радость оказалась преждевременной — оказалось, что из сделанных тестов 7 все же дали положительный результат. То есть, прибавилось 7 новых случаев заражения коронавирусом.

Из них в на севере страны заражение одного человека произошло в кругу семьи и еще одного через контакт с больным другом. 2 человека заразились на рабочем месте.

В отношении еще одного лица пока не выявлено место заражения, человек ходил в продуктовый магазин и на экскурсию.

В северном регионе Эстонии сейчас 4 активных очага болезни. Один очаг находится в Харьюмаа, с которым связан прошедший 9 мая в Рапламаа день рождения. Связанных с этим очагом больных всего насчитывается 13 человек — из них 9 участников праздника, из которых 4 живут в Таллинне, 4 в Маарду и 1 в Тарту. Также заразился друг одного из них, два члена семьи другого и вдобавок еще и друг одного из членов семьи.

Один очаг находится в Харьюмаа в волости Ания и связан с распространением болезни в кругу семьи. Всего больных 5 человек, все живут и сейчас находятся в волости Ания.

Еще один очаг распространения болезни в кругу семьи находится в Таллинне с 5 больными. Также в Таллинне есть очаг, связанный с заражением как в кругу семьи, так и на работе. Там тоже насчитывается 5 больных.

Два новых случая заражения были выявлены и на востоке страны. Это лица, о контакте которых с инфицированными было уже известно, и связано с активным очагом болезни в волости Люганузе в Ида-Вирумаа.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!