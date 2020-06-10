Департамент здоровья порекомендовал по возможности избегать общественного транспорта

По ее словам, департамент по результатам опроса заразившихся выявил два основных места, в каких люди, по их собственной оценке, могли заразиться коронавирусом: магазины и общественный транспорт, передает rus.err.ee.

Эпик отметила, что иногда использование общественного транспорта неизбежно, но если поездка предстоит короткая или на улице стоит хорошая погода, то департамент рекомендует предпочесть пешую прогулку или поездку на велосипеде.

При поездке на общественном транспорте в час пик с большим числом пассажиров следует использовать защитную маску. "Уместно носить с собой маску и пользоваться ей в час пик. Но надо делать это правильно, т.е. после использования выбрасывать маску в мусорный ящик, а не пользоваться ей снова", — добавила Эпик.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!