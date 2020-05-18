Департамент здоровья: пока неясно, как опасная для детей болезнь связана с коронавирусом. В Эстонии подобных случаев нет

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом), пишет РБК.
По предварительным данным, развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом.
По словам главы отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемического контроля при Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом, но как именно они связаны пока неизвестно.
Хярма добавила, что случаи болезни COVID-19 среди детей редко заканчиваются серьезными последствиями, и среди них лишь малый процент имеют мультисистемный воспалительный синдром.
"Насколько известно, в Эстонии подобных случаев нет. В Европе и Северной-Америке зафиксировано в районе 300 случаев. Однако стоит учитывать, что подтверждения о них начали собирать только недавно", — подчеркнула Хярма.
Синдром Кавасаки был впервые описан в 1967 году японским педиатром по имени Томисаку Кавасаки. Он обычно поражает детей до пяти лет. При этом синдроме у пациента начинается воспаление кровеносных сосудов (васкулит) и лихорадка. Зачастую он приводит к аневризмам, тромбам и смерти ребенка. Причины этой болезни неизвестны. По одной из версий, она появляется в качестве реакции иммунной системы на некоторые инфекции, чем схожа с аутоиммунными заболеваниями. Врачи до сих пор не разработали эффективного метода лечения этого заболевания, используя в основном симптоматическое лечение.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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