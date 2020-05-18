Департамент здоровья: пока неясно, как опасная для детей болезнь связана с коронавирусом. В Эстонии подобных случаев нет

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом), пишет РБК.

По предварительным данным, развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом.

По словам главы отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемического контроля при Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом, но как именно они связаны пока неизвестно.

Хярма добавила, что случаи болезни COVID-19 среди детей редко заканчиваются серьезными последствиями, и среди них лишь малый процент имеют мультисистемный воспалительный синдром.

"Насколько известно, в Эстонии подобных случаев нет. В Европе и Северной-Америке зафиксировано в районе 300 случаев. Однако стоит учитывать, что подтверждения о них начали собирать только недавно", — подчеркнула Хярма.

Синдром Кавасаки был впервые описан в 1967 году японским педиатром по имени Томисаку Кавасаки. Он обычно поражает детей до пяти лет. При этом синдроме у пациента начинается воспаление кровеносных сосудов (васкулит) и лихорадка. Зачастую он приводит к аневризмам, тромбам и смерти ребенка. Причины этой болезни неизвестны. По одной из версий, она появляется в качестве реакции иммунной системы на некоторые инфекции, чем схожа с аутоиммунными заболеваниями. Врачи до сих пор не разработали эффективного метода лечения этого заболевания, используя в основном симптоматическое лечение.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!