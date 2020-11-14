14.11.2020, 08:49

Департамент здоровья подписал новый контракт с Medicum и SYNLAB. Его стоимость может достигать 100 млн евро

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Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.Foto: Andres Putting

До конца 2021 года Департамент здоровья подписал контракт на тестирование людей на коронавирус. Стоимость закупки может достигать 100 миллионов евро.

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, необходимо было сделать новую закупку, поскольку действующий контракт уже заканчивался.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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