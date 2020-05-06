Департамент здоровья: осенняя волна коронавируса может быть агрессивная, как цунами

Как сказал Кадай, Департамент здоровья составил на основании одной научной статьи три сценария, как может дальше развиваться пандемия.

"Мы имеем сегодня научное обоснование, что эта пандемия продлится в течение ближайших двух лет, но то, как она будет протекать - там есть различные сценарии. Очень велика вероятность того, что эта болезнь просто так не исчезнет. Вероятно, что к лету она отступит, а осенью может вновь вернуться", - сказал он.

Медик признал, что новая волна может быть еще более жесткой и потребовать введения в стране новых ограничений. "Один из возможных сценариев, смоделированный прежде всего на предыдущих пандемиях гриппа, такой, что эта так называемая вторая волна будет как цунами, она может быть довольно агрессивной и серьезной. Это означает, что какие-то меры вновь придется применять".

По словам Кадая, опыт Китая не дает точного представления о том, как будет изменяться эпидемиологическая обстановка. "Нужно учитывать, что мы не видим сейчас естественного развития вируса. Мы видим ситуацию в скрытом, подавленном виде, это не означает победы над вирусом. Он продолжает существовать, и если где-то у него возникает возможность вернуться, то он возвращается. У человечества нет в достаточной мере иммунитета, чтобы прервать хождение вируса. Лишь малая часть людей переболела им и не заразится внось, но все остальные люди - восприимчивы".

Кадай констатировал, что, вероятно, летом будут новые инфицированные, и мы не сможем наслаждаться им по-настоящему, как привыкли. Но это не означает, что мы должны все лето сидеть дома. "Мы должны быть готовы, что придется жить с этим вирусом и дальше", - сказал он.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!