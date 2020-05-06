06.05.2020, 21:46

Департамент здоровья: осенняя волна коронавируса может быть агрессивная, как цунами

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Вероятен сценарий, по которому нам жить с вирусом два ближайших года
EST 19
Департамент здоровья: осенняя волна коронавируса может быть агрессивная, как цунами
Priit Simson

Департамент здоровья исходит в своей деятельности из понимания, что эпидемия коронавируса продолжится на протяжении следующих двух лет, сказал в программе ЭТВ «Ringvaade» («Поле зрения») начальник отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

Как сказал Кадай, Департамент здоровья составил на основании одной научной статьи три сценария, как может дальше развиваться пандемия.

"Мы имеем сегодня научное обоснование, что эта пандемия продлится в течение ближайших двух лет, но то, как она будет протекать - там есть различные сценарии. Очень велика вероятность того, что эта болезнь просто так не исчезнет. Вероятно, что к лету она отступит, а осенью может вновь вернуться", - сказал он.

Медик признал, что новая волна может быть еще более жесткой и потребовать введения в стране новых ограничений. "Один из возможных сценариев, смоделированный прежде всего на предыдущих пандемиях гриппа, такой, что эта так называемая вторая волна будет как цунами, она может быть довольно агрессивной и серьезной. Это означает, что какие-то меры вновь придется применять".

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По словам Кадая, опыт Китая не дает точного представления о том, как будет изменяться эпидемиологическая обстановка. "Нужно учитывать, что мы не видим сейчас естественного развития вируса. Мы видим ситуацию в скрытом, подавленном виде, это не означает победы над вирусом. Он продолжает существовать, и если где-то у него возникает возможность вернуться, то он возвращается. У человечества нет в достаточной мере иммунитета, чтобы прервать хождение вируса. Лишь малая часть людей переболела им и не заразится внось, но все остальные люди - восприимчивы".

Кадай констатировал, что, вероятно, летом будут новые инфицированные, и мы не сможем наслаждаться им по-настоящему, как привыкли. Но это не означает, что мы должны все лето сидеть дома. "Мы должны быть готовы, что придется жить с этим вирусом и дальше", - сказал он.

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