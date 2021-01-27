Департамент здоровья: опасные штаммы коронавируса в Эстонии находятся под контролем(1)
По данным Департамента здоровья, к настоящему моменту в Эстонии опасные штаммы коронавируса из Великобритании и Южной Африки находятся под контролем.
По данным Департамента здоровья, к настоящему моменту в Эстонии опасные штаммы коронавируса из Великобритании и Южной Африки находятся под контролем.
Пока в Эстонии выявлены лишь единичные случаи и ухудшения ситуации не наблюдается. ”По данным Департамента здоровья, по состоянию на данный момент новых случаев заражения штаммами SARS-CoV-2 B.1.1.7 и B.1.351 не выявлено. Внутри страны новые штаммы не распространились”, — сказал Forte представитель ведомства Кирси Пруудель.
При этом следует принимать во внимание, что в ходе рутинного проведения тестов определения генома вируса не производится, поэтому государство может основываться в своих предположения лишь на ученых Тартуского университета. К сожалению, в их исследовании пока было изучено всего 400 положительных проб, то есть 1%.
Сейчас соответствующие анализы производятся Тартуским университетом в рамках проекта KOROGENO-EST.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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