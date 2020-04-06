06.04.2020, 19:27

Департамент здоровья обеспокоен: в ряде уездов адекватность данных по уровню заболеваемости вызывает вопросы

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EST
Департамент здоровья обеспокоен: в ряде уездов адекватность данных по уровню заболеваемости вызывает вопросы
Jaanus Lensment

В ближайшие дни Департамент здоровья попытается выяснить, почему по меньшей мере в трех уездах - Йыгеваском, Валгаском и Вильяндиском на коронавирус протестировано мало людей. Важно определить: это люди не обращаются к врачу или семейные врачи не дают направление на тестирование.

Начальник отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал сегодня Delfi, что ведомство озабочено тем, что ряде уездов число проведенных на коронавирус тестов (пропорционально числу жителей) в разы меньше, чем в других частях Эстонии, чиновники хотят выяснить, не является ли небольшое число случаев заражения в этих уездах обманчивым.

Йыгевамаа у нас мало зараженных, но и в два раза меньше протестированных, чем, например, в Харьюмаа. Это заслуживает внимания. Это люди не обращаются, или врачи не направляют?" - задал вопрос чиновник.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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