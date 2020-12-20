Департамент здоровья о вакцинации: естественным путем коллективный иммунитет не выработать

Эстония уже заключила договоры с пятью производителями. "Гипотетически у Эстонии есть право на приобретение четырех миллионов доз у семи крупнейших производителей, с которыми Евросоюз заключил договоры. То есть, этого будет достаточно для вакцинации двух миллионов человек", - заверил министр социальных дел Танель Кийк.

Проведенный в Эстонии опрос показал, что около 60% жителей хотят вакцинироваться, 20% сомневаются и еще 20% против.

"Если общество захочет переболеть естественным путем, то коллективного иммунитета, необходимого для обуздания вируса, мы не выработаем. Если обратиться к опыту в отношении других инфекционных заболеваний, то верхняя планка вакцинирования, установленная ВОЗ, 95% населения", - поясняет замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"Коллективная иммунизация работает на том, что большинство контактов будут безрезультатными. Скорее всего, для этого вируса было бы достаточно, если 4 из 5 из контактов оказались бы бесполезными", - считает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!