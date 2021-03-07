Департамент здоровья о поставках вакцины: стабильности нет

Число вакцинированных жителей Эстонии перевалило за сто тысяч, однако процесс вакцинации идет гораздо медленнее, чем предполагалось, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам директора Департамента здоровья Юллара Ланно, Pfizer, поначалу нарушавший условия поставок, в последнее время исправно привозит обещанное количество. А вот с двумя другими — Moderna и AstraZeneca — стабильности нет до сих пор. Astrazeneca, по словам Ланно, по несколько раз в неделю меняет данные о размерах партий.
Поэтому много говорят о том, что большие партии привезенных в Эстонию вакцин лежат мертвым грузом на складах Департамента здоровья. Но в ведомстве заверяют, что сейчас в резерве хранятся только вторые дозы Moderna и Pfizer.
"Вакцины Astrazeneca у нас на складе не остается, все идет семейным врачам. И там вторая доза понадобится только где-то через два месяца", - отметил Ланно.
Многие европейские страны активно ищут альтернативные пути получения вакцины. Пыталась ли Эстония последовать их примеру? Министр здоровья и труда Танель Кийк объясняет, что по условиям соглашения Евросоюза, сейчас страны ЕС не могут заключать прямых контрактов с производителями, участвующими в общеевропейских поставках. К тому же по этому договору Эстонии и так должны привезти 4,5 миллиона доз вакцины. Вопрос только — когда.
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