09.05.2020, 16:56

Департамент здоровья: нужно по-прежнему избегать близких контактов, мероприятия нужно организовывать на улице


EST
Kui maski kandmine võimaldab leevendada kehtivaid piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras avalikes siseruumides maski kandma 73% elanikest.
Kui maski kandmine võimaldab leevendada kehtivaid piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras avalikes siseruumides maski kandma 73% elanikest. Foto: Ilmar Saabas

Согласно матрице риска Департамента здоровья, опасность заражения коронавирусом существует прежде всего в закрытых помещениях и/или при близком контакте с больным человеком, в группу риска вируса входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Матрица риска была составлена с целью дать людям практические рекомендации на май и июнь месяц, для того чтобы в условиях смягчения ограничений, люди могли адекватно оценивать степень безопасности планируемых встреч, а также применять необходимые профилактические меры.

”Учитывая то, что пришла весна и стоит хорошая погода, мы рекомендуем отдавать предпочтение мероприятиям и деятельности на свежем воздухе, поскольку люди группы риска в закрытых помещениях подвержены большей опасности. Для того чтобы избежать заражения COVID-19, очень важно сохранять дистанцию и не находиться с посторонним человеком на расстоянии менее 2 метров более 15 минут”, сказал медицинский руководитель чрезвычайного положения Департамента здоровья доктор Аркадий Попов.

В инструкции по оценке рисков отдельно приведены степени опасности для людей разного возраста и людей, входящих в группы риска, независимо от возраста. Поскольку скопление людей на улице и во внутренних помещениях несет различную опасность, то рекомендации по планированию совместных сборов также отличаются. Матрица также отвечает на вопрос, когда целесообразно использовать маску.

”Обращаем особое внимание, что все люди с симптомами вирусного заболевания должны оставаться дома, а те, кто чувствует себя здоровыми, должны при перемещениях соблюдать все требования безопасности. Несмотря на то, что мы составили инструкцию, которая может помочь в планировании групповых сборов, рекомендуем по возможности сохранять более узкий круг общения, так как при встречах с разными людьми риск заражения увеличивается”, сказал доктор Аркадий Попов.

Близким контактом считается ситуация, когда люди в течение 15 минут находятся друг от друга на расстоянии менее 2 метров.

COVID-19 является вирусным заболеванием, которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, также вирус SARS-CoV-2 распространяется через грязные руки и зараженные поверхности.

Матрица риска находится здесь.

Профилактические меры

  • Больным оставайтесь дома
  • Соблюдайте дистанцию и, по возможности, распределяйтесь по группам
  • Не находитесь более 15 минут рядом с посторонним человеком на расстоянии менее 2 метров. Если это невозможно, то взвесьте решение о ношении маски.
  • Сохраняйте как можно более узкий круг общения, встречи с различными группами людей увеличивают риск заражения.
  • Мойте часто руки, так как болезнь также распространяется через немытые руки.
  • Если нет возможности помыть руки, используйте дезинфицирующее средство.
  • При кашле и чихании прикрывайте рот одноразовым платком, после использования сразу выкиньте его и сразу помойте руки.

Маска является дополнительной профилактической мерой

  • рекомендуется носить ее во внутренних помещениях, общественном транспорте, торговых центрах и т.д.
  • если встречаетесь с людьми в возрасте 65+ или с людьми, которые входят в группу риска.
  • детям в возрасте до 10 лет не рекомендуется носить маску.
  • рекомендуется носить маску в учреждениях здравоохранения и попечения, исходя из внутренних предписаний учреждений.

Носите маску правильно, она должна прикрывать нос и рот

  • одноразовые маски нужно менять по мере того, как они становятся влажными, выбрасывать их в мусорный ящик и после этого мыть или дезинфицировать руки.
  • тканевую маску нужно стирать каждый раз после использования.

При планировании встреч

  • предпочитайте мероприятия и виды деятельности на свежем воздухе.
  • учитывайте, что группы риска находятся в большей опасности в закрытых помещениях.
  • дети меньше подвержены вирусу, и поэтому меньше ограничений на их совместную деятельность.
  • при планировании мероприятий, просим соблюдать инструкции Департамента здоровья.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: