Департамент здоровья: нужно по-прежнему избегать близких контактов, мероприятия нужно организовывать на улице

Матрица риска была составлена с целью дать людям практические рекомендации на май и июнь месяц, для того чтобы в условиях смягчения ограничений, люди могли адекватно оценивать степень безопасности планируемых встреч, а также применять необходимые профилактические меры.

”Учитывая то, что пришла весна и стоит хорошая погода, мы рекомендуем отдавать предпочтение мероприятиям и деятельности на свежем воздухе, поскольку люди группы риска в закрытых помещениях подвержены большей опасности. Для того чтобы избежать заражения COVID-19, очень важно сохранять дистанцию и не находиться с посторонним человеком на расстоянии менее 2 метров более 15 минут”, сказал медицинский руководитель чрезвычайного положения Департамента здоровья доктор Аркадий Попов.

В инструкции по оценке рисков отдельно приведены степени опасности для людей разного возраста и людей, входящих в группы риска, независимо от возраста. Поскольку скопление людей на улице и во внутренних помещениях несет различную опасность, то рекомендации по планированию совместных сборов также отличаются. Матрица также отвечает на вопрос, когда целесообразно использовать маску.

”Обращаем особое внимание, что все люди с симптомами вирусного заболевания должны оставаться дома, а те, кто чувствует себя здоровыми, должны при перемещениях соблюдать все требования безопасности. Несмотря на то, что мы составили инструкцию, которая может помочь в планировании групповых сборов, рекомендуем по возможности сохранять более узкий круг общения, так как при встречах с разными людьми риск заражения увеличивается”, сказал доктор Аркадий Попов.

Близким контактом считается ситуация, когда люди в течение 15 минут находятся друг от друга на расстоянии менее 2 метров.

COVID-19 является вирусным заболеванием, которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, также вирус SARS-CoV-2 распространяется через грязные руки и зараженные поверхности.

Матрица риска находится здесь.

Профилактические меры