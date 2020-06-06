Департамент здоровья не запрещает выпускные в гимназиях

Как отметил Кадай, решения о проведении выпускных должны приниматься школой, родителями и детьми, и Департамент здоровья не может здесь указывать передает rus.err.ee.

"Если принято коллективное решение, что в любом случае будет сохраняться дистанция, то нет смысла собираться вместе, чтобы сделать общее фото. Но если люди уже находятся вместе, то нет смысла соблюдать два метра при фотографировании", — сказал Кадай ERR.

По его словам, общее фотографирование не представляет высокого риска заражения.

"Если дети соберутся на несколько минут, чтобы сфотографироваться, и есть уверенность в том, что все здоровы, ни у кого нет симптомов заболевания, то риск распространения инфекции на самом деле невелик, и разумно всем коллективом согласиться с этим риском", — пояснил Кадай.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!