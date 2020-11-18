Департамент здоровья не справляется с нагрузкой: нужно еще больше "коронадетективов"

Из находящихся под надзором Департамента здоровья 20 000 человек где-то 13 500 проживают на севере страны, из-за чего Пыхьяскому региональному отделению приходится использовать SMS-сообщения и речевого робота для оповещения контактных лиц.

Глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс признает, что постоянный рост инфицированных и контактных лиц приводит к понижению качества общения, а а технологические решения, к сожалению, пока не могут предложить такое же качество, как при человеческом общении.

Департамент здоровья ищет решения для поиска дополнительных ресурсов, а для работы инспекторов, которых в народе знают как "коронадетективов", необходимы как навыки общения, так и знания о инфекционных болезнях и их предотвращении.

По словам Вайкнеметса, сейчас идут переговоры с несколькими возможными партнерами, так как зимой нужно быть готовым к продолжающемуся росту инфицированных. В качестве возможных "коронадетективов" рассматриваются общающиеся с людьми профессионалы.

Департамент здоровья призывает людей оставаться дома, будучи больными, носить маски в общественных помещениях и транспорте, а также соблюдать дистанцию. Вайкнеметс подчеркивает, что нагрузка департамента зависит от распространения вируса, а это, в свою очередь, уже зависит от поведения людей.

В Департаменте здоровья сейчас работает всего около 40 человек, чьим заданием является общение с инфицированными коронавирусом и их близкими контактами.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!