Департамент здоровья не считает разумным дезинфекцию улиц
Во многих странах мира в целях борьбы с распространением коронавируса проводят дезинфекцию улиц. Эстонский Департамент здоровья не считает такой способ разумным.
Во многих странах мира в целях борьбы с распространением коронавируса проводят дезинфекцию улиц. Эстонский Департамент здоровья не считает такой способ разумным.
Улицы специальным дезинфицирующим раствором очищают, например, в Китае, Южной Корее, Иране и Италии
"Доказательно обоснованных рекомендаций по дезинфекции улиц в целях ограничения распространения COVID-19 найти невозможно, - сказал руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар. - Во многих странах это делают, но эффективность неизвестна".
Как сказал Саар, при дезинфекции улиц нужно взвешивать как влияние используемого вещества на окружающую среду, так и безопасность химиката для проводящего работы персонала и местного населения.
В научных публикациях отмечается, что у людей, имеющих отношение к дезинфекции, - особенно у проводящих ее работников, возрастает риск других заболеваний дыхательных путей, в частности - болезней легких и астмы.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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