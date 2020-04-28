28.04.2020, 09:01

Департамент здоровья нанял четырех пресс-секретарей. Они будут получать больше, чем Аркадий Попов

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Департамент здоровья нанял четырех пресс-секретарей. Они будут получать больше, чем Аркадий Попов
PR Partnerite omanik Ilona Leib isiklikult ja kolm tema büroo töötajat said ajal, kui paljud seisavad silmitsi palgakärbetega, terviseametist väga tulusa tööotsa.Foto: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Департамент здоровья нанял на работу временных специалистов по коммуникации, которые будут получать больше, чем медицинский руководитель кризисного штаба Аркадий Попов. Конкурса департамент при этом не проводил, пишет Eesti Päevaleht.

В начале апреля департамент на основании договора поручения нанял четырех специалистов по связям с общественностью: Илону Лейб, Эстер Рийзипапп, Маргит Пулк и Кароли Ноор, которые в иное время трудятся на благо коммуникационного бюро PR Partner. Лейб при этом является его владельцем.

Если сначала руководитель департамента Мерике Юрило не хотела раскрывать величину зарплатного фонда нанятых специалистов, то потом сообщила, что ведомством было выделено на эти нужды 27 161 евро с налогами. У новых сотрудников две основные задачи: замещение работников коммуникационной службы во время их отдыха и консультирование штаба и кризисных руководителей.

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С двумя специалистами договор заключен на два месяца, с другими двумя на месяц. Таким образом, каждому из них департамент заплатит в среднем по 2600 евро чистыми.

Примечательно, что в это же время медицинский руководитель кризисного штаба Аркадий Попов согласно заключенному с департаментом договору получает около 2300 брутто, что после вычета налогов составляет примерно 1770 евро.

Работники PR Partner оказывают департаменту услуги в качестве юридических частных лиц, а не бюро. Лейб подчеркивает, что бюро с этого ничего не имеет, а в обычное время специалисты зарабатывают больше, чем предложил департамент. ”Я не буду комментировать, сколько кто получает, но это намного меньше, чем нам обычно платят за такую работу в качестве консультантов”, — говорит она.

По словам Юрило, процесс найма происходил таким образом, что сначала она связалась с Лейб как с профессионалом в сфере кризисной коммуникации (опыт у нее действительно большой — 20 лет), а та уже посоветовала других специалистов, которые могли приступить к работе и сразу и не нуждались в обучении.

Вообще, когда государственное ведомство нанимает кого-либо на работу, оно должно провести тендер или открытый конкурс. Однако в регистре государственных тендеров информации о проведении конкурса на данные вакансии не имеется. Юрило объяснила это тем, что работников для кризисной коммуникации в условиях чрезвычайного положения нужно было нанять быстро, поэтом это было сделано путем переговоров, что также приемлемо.

Как сообщил руководитель коммуникационной служба Министерства социальных дел Оскар Лепик, внутренний аудит министерства дал оценку случившемуся, по которой можно было бы взвесить проведение тендера или заключение срочных трудовых договоров. Юрило отметила, что департамент, опираясь на данные замечания, рассмотрит возможность внесения изменений в порядок проведения тендеров, чтобы в кризисных ситуациях можно было бы делать определенные исключения.

По данным издания, ситуация вызвала недовольство и среди работников департамента, однако Юрило этого не подтверждает: ”Я спрашивала у работников нашего коммуникационного бюро об этом сотрудничестве и никакого негатива не заметила”.

Ни руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар, ни пресс-секретарь Эйке Кингсепп не захотели комментировать ситуацию. Лейб же в свою очередь сказала, что никогда не дает комментарии относительно внутренней жизни организаций, которым оказывает услуги.

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