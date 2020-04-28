Департамент здоровья нанял четырех пресс-секретарей. Они будут получать больше, чем Аркадий Попов

В начале апреля департамент на основании договора поручения нанял четырех специалистов по связям с общественностью: Илону Лейб, Эстер Рийзипапп, Маргит Пулк и Кароли Ноор, которые в иное время трудятся на благо коммуникационного бюро PR Partner. Лейб при этом является его владельцем.

Если сначала руководитель департамента Мерике Юрило не хотела раскрывать величину зарплатного фонда нанятых специалистов, то потом сообщила, что ведомством было выделено на эти нужды 27 161 евро с налогами. У новых сотрудников две основные задачи: замещение работников коммуникационной службы во время их отдыха и консультирование штаба и кризисных руководителей.

С двумя специалистами договор заключен на два месяца, с другими двумя на месяц. Таким образом, каждому из них департамент заплатит в среднем по 2600 евро чистыми.

Примечательно, что в это же время медицинский руководитель кризисного штаба Аркадий Попов согласно заключенному с департаментом договору получает около 2300 брутто, что после вычета налогов составляет примерно 1770 евро.

Работники PR Partner оказывают департаменту услуги в качестве юридических частных лиц, а не бюро. Лейб подчеркивает, что бюро с этого ничего не имеет, а в обычное время специалисты зарабатывают больше, чем предложил департамент. ”Я не буду комментировать, сколько кто получает, но это намного меньше, чем нам обычно платят за такую работу в качестве консультантов”, — говорит она.

По словам Юрило, процесс найма происходил таким образом, что сначала она связалась с Лейб как с профессионалом в сфере кризисной коммуникации (опыт у нее действительно большой — 20 лет), а та уже посоветовала других специалистов, которые могли приступить к работе и сразу и не нуждались в обучении.

Вообще, когда государственное ведомство нанимает кого-либо на работу, оно должно провести тендер или открытый конкурс. Однако в регистре государственных тендеров информации о проведении конкурса на данные вакансии не имеется. Юрило объяснила это тем, что работников для кризисной коммуникации в условиях чрезвычайного положения нужно было нанять быстро, поэтом это было сделано путем переговоров, что также приемлемо.