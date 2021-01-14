Департамент здоровья надеется в этом году вакцинировать от COVID-19 половину населения Эстонии

”Для победы над инфекционным заболеванием необходим охват в более чем 95%, но сейчас будет достаточно и того, если мы защитим пожилых людей, поскольку более молодые, как правило, переносят вирус легче и реже нуждаются в госпитализации”, — сказала она Forte.
Представитель ведомства выразила надежду, что в течение этого года удастся привить как минимум 40% жителей Эстонии. ”Несомненно, даже при этой цифре можно будет говорить об определенном эффекте коллективного иммунитета”, — отметила она.
Более оптимистичной в своих прогнозах оказалась ассоциированный профессор семейной медицины Тартуского университета и семейный врач Марье Оона. ”Надеюсь, что большая часть жителей Эстонии будет вакцинирована к третьему кварталу 2021 года”, — сказала она.
Когда можно будет вернуться к нормальной жизни?
”Когда люди из группы риска будут защищены, а нагрузка на систему здравоохранения упадет на столько, что будет в полном объеме восстановлено плановое лечение, то и чрезвычайная ситуация закончится. Если ничего нового не произойдет, то тогда мы и вернемся к нормальной жизни и займемся обычными делами”, — предположила Хярма.
”Надеюсь, что это произойдет также в течение 2021 года”, — ответила на вопрос Оона.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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