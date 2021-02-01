Департамент здоровья начал надзорное производство по факту вакцинации российского дипломата

Как мы уже сообщали, 27 января 2021 года генконсул России в Нарве Юрий Грибков получил в Ида-Вируской центральной больнице вторую дозу вакцины против COVID-19. В связи с этим у департамента возникло подозрение, что в больнице нарушаются принципы и требования иммунизации.

"Так как в рамках незаконченного производства нет возможности давать комментарии, то о результатах проверки мы сообщим дополнительно", — сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

На прошлой неделе мы дважды писали о том, как генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил две дозы вакцины Pfizer. Прочитать материалы можно здесь и здесь.

Первую дозу российский дипломат получил еще 5 января, то есть среди самых первых в Эстонии.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк подтвердил Delfi, что Грибков не должен был сейчас получать прививку.

"По предварительной информации, этот человек мог бы по плану вакцинации получить прививку не раньше февраля, но не в январе", — сказал Кийк.

Дипломат, который должен был, по его словам, в связи с истечением срока полномочий покинуть Эстонию уже сегодня, утверждал, что его лечащий врач рекомендовал ему вакцинацию по причине слабых легких и кашля с кровью.

Член правления больницы Тармо Баклер отметил, что нет ни одного правила, позволяющего подобную вакцинацию вне очереди. "В третьем десятилетии 21 века подобные случаи не должны происходить без подтверждающих объяснений и их нельзя оставлять без разбирательства", — сказал он.

Больница начала по данному факту внутреннее расследование.

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