Департамент здоровья начал надзорное производство по факту вакцинации российского дипломата

Как мы уже сообщали, 27 января 2021 года генконсул России в Нарве Юрий Грибков получил в Ида-Вируской центральной больнице вторую дозу вакцины против COVID-19. В связи с этим у департамента возникло подозрение, что в больнице нарушаются принципы и требования иммунизации.
"Так как в рамках незаконченного производства нет возможности давать комментарии, то о результатах проверки мы сообщим дополнительно", — сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.
На прошлой неделе мы дважды писали о том, как генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил две дозы вакцины Pfizer. Прочитать материалы можно здесь и здесь.
Первую дозу российский дипломат получил еще 5 января, то есть среди самых первых в Эстонии.
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк подтвердил Delfi, что Грибков не должен был сейчас получать прививку.
"По предварительной информации, этот человек мог бы по плану вакцинации получить прививку не раньше февраля, но не в январе", — сказал Кийк.
Дипломат, который должен был, по его словам, в связи с истечением срока полномочий покинуть Эстонию уже сегодня, утверждал, что его лечащий врач рекомендовал ему вакцинацию по причине слабых легких и кашля с кровью.
Член правления больницы Тармо Баклер отметил, что нет ни одного правила, позволяющего подобную вакцинацию вне очереди. "В третьем десятилетии 21 века подобные случаи не должны происходить без подтверждающих объяснений и их нельзя оставлять без разбирательства", — сказал он.
Больница начала по данному факту внутреннее расследование.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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