15.09.2020, 14:12

Департамент здоровья: на одной из заправок Olerex находился зараженный коронавирусом

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Департамент здоровья: на одной из заправок Olerex находился зараженный коронавирусом
Foto: Jaanus Lensment

Департамент здоровья призывает людей, которые недавно были на заправке Olerex в Алатскиви, наблюдать за своим здоровьем.

В посте сказано, что на заправочной станции находилось лицо с положительным анализом на коронавирус.

"В связи с этим Департамент здоровья просит всех людей, которые посещали заправку Olerex в Алатскиви в промежутке с 9 по 13 сентября, наблюдать за своим здоровьем и при возникновении симптомов заболевания остаться дома и связаться со своим семейным врачом".

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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