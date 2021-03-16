Департамент здоровья: на недельной статистике Covid-19 отразились курортные поездки эстоноземельцев

На традиционной пресс-конференции руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп отметила, что в статистике минувшей недели прослеживаются, в числе прочего, и признаки курортного отдыха эстоноземельцев: часть случаев коронавируса была завезена в страну из Испании и Египта, а наибольший прирост заболевших заметен среди воспитанников детских садов и учащихся младших классов, передает rus.err.
За минувшую неделю свыше 40% новых заболевших коронавирусом заразились им в кругу семьи.
И, по-прежнему, 30% Covid-позитивных не знают, где подцепили инфекцию. Тем временем, в возрастной группе 80+ прирост новых заболевших наконец показал минусовые значения.
"Практически во всех возрастных группах заметно снижение темпов заболеваемости. Больше всего новых заражений пришлось на детсадовских малышей младше четырех лет, недельный прирост составил 102%. Определенный рост заметен и в возрастной группе от пяти до девяти лет", - сообщила Сепп.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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