Департамент здоровья: на недельной статистике Covid-19 отразились курортные поездки эстоноземельцев

За минувшую неделю свыше 40% новых заболевших коронавирусом заразились им в кругу семьи.

И, по-прежнему, 30% Covid-позитивных не знают, где подцепили инфекцию. Тем временем, в возрастной группе 80+ прирост новых заболевших наконец показал минусовые значения.

"Практически во всех возрастных группах заметно снижение темпов заболеваемости. Больше всего новых заражений пришлось на детсадовских малышей младше четырех лет, недельный прирост составил 102%. Определенный рост заметен и в возрастной группе от пяти до девяти лет", - сообщила Сепп.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!