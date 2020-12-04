Департамент здоровья: мы свяжемся с пациентом, если нужно будет перенести операцию

Причина, по которой больницы вынуждены сокращать прием плановых больных, заключается в том, что для лечения в интенсивной терапии пациентов с COVID-19 требуется в два раза больше обслуживающего персонала.

"В Северо-Эстонской региональной больнице на данный момент лечение предоставляется в полном объеме, но и в региональной больнице имеются определенные планы — будут развернуты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19. Это будет происходить начиная со следующей недели, а еще через неделю может начаться поэтапное уменьшение объемов планового лечения", — объясняет руководитель Центра скорой помощи Северо-Эстонской Региональной больницы Аркадий Попов.

По его словам, в первую очередь это может коснуться плановых операций, которые имеют наименьшее влияние на здоровье человека. Ограничения не планируют вводить в онкологическом отделении больницы, а также это не коснется операций, от которых напрямую зависит жизнь человека.

Департамент здоровья заверил, что больницы сами свяжутся с пациентом, если будет необходимость переноса операции.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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