Департамент здоровья: мы свяжемся с пациентом, если нужно будет перенести операцию

Причина, по которой больницы вынуждены сокращать прием плановых больных, заключается в том, что для лечения в интенсивной терапии пациентов с COVID-19 требуется в два раза больше обслуживающего персонала.
"В Северо-Эстонской региональной больнице на данный момент лечение предоставляется в полном объеме, но и в региональной больнице имеются определенные планы — будут развернуты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19. Это будет происходить начиная со следующей недели, а еще через неделю может начаться поэтапное уменьшение объемов планового лечения", — объясняет руководитель Центра скорой помощи Северо-Эстонской Региональной больницы Аркадий Попов.
По его словам, в первую очередь это может коснуться плановых операций, которые имеют наименьшее влияние на здоровье человека. Ограничения не планируют вводить в онкологическом отделении больницы, а также это не коснется операций, от которых напрямую зависит жизнь человека.
Департамент здоровья заверил, что больницы сами свяжутся с пациентом, если будет необходимость переноса операции.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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