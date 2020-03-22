Департамент здоровья: кто и какие маски должен носить





Кто должен носить медицинские защитные маски или респираторные маски?

Ношение медицинской маски человеком, у которого нет симптомов заболевания, как метод профилактики необоснован, потому что с большой вероятностью это не остановит мельчайшие бактерии коронавируса (SARS-CoV-2) от попадания в дыхательные пути.

Защита дыхательных путей необходима прежде всего тем, кто соприкасается с зараженными людьми или с людьми, у которых есть подозрение на заражение, например, медицинским работникам, работникам по уходу и членам семьи заболевшего. Некоторые работники первой линии на границе, в портах и магазинах также носят маски, потому что они по работе соприкасаются с большим количеством людей, и могут не знать того, заражены ли они.

При неразборчивом использовании масок их не хватит людям, у которых имеется реальная необходимость носить их.

Для кого предназначена медицинская маска и какого ее назначение?

Медицинская, или хирургическая маска – это одноразовая маска, которая предназначена для того, что защитить во время медицинской процедуры прежде всего пациента – для того, чтобы, например, частички с дыхательных путей или слюна врача или хирурга не попала бы во время медицинской процедуры на пациента или в него, и не вызвала бы таким образом дополнительные осложнения и болезни.

Рекомендуем носить медицинскую маску заразившимся людям, для того чтобы избежать при кашле и чихание широкого распространения бактерий.