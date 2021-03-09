Департамент здоровья — Каллас: британский штамм не виноват во всплеске заболеваемости

Специалисты поясняют, что в Эстонии секвенированию (определению штамма) подлежит всего 5% всех проб. К настоящему моменту было секвенировано в общей сложности 1182 проб, в то время как ежедневно проводится более 7000 тестов на коронавирус. Например, на прошлой неделе лаборатория Synlab отослала на определение штамма 115 проб.

Кроме того, из изученных местных проб в среднем лишь 22,4% содержали британский штамм. То есть: всего было секвенировано 1182 проб, из которых в 178 случаев речь шла о британском штамме. Кая Каллас же говорила о показателе в 75%.

Что действительно вызывает опасение, так это то, что на основании результатов, полученных в ходе секвенирования в Тартуском университете, можно видеть, что удельная доля британского штамма на самом деле быстро увеличивается. А принимая во внимание опыт других стран, будет увеличиваться еще быстрее.

Однако в целом, по мнению специалистов Департамента здоровья, британский штамм не виноват в высоких показателях. ”Распространение британского штамма стабильное и показывает тенденцию к росту, однако данные выборки лабораторий ТУ и ECDC (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний) показывают, что распространение штамма не является доминирующим и напрямую нельзя связать его с ростом заболеваемости. Рост заболеваемости, скорее, вызван поведением людей”, — сообщил департамент.

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