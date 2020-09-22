Департамент здоровья: к сожалению, следует ожидать летальных исходов
Департамент здоровья согласился с прогнозом ученых, что в ближайшее время в стране будет расти количество тяжелых случаев COVID-19, а также смертей.
Департамент здоровья согласился с прогнозом ученых, что в ближайшее время в стране будет расти количество тяжелых случаев COVID-19, а также смертей.
Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Рагнар Вайкнемет сказал Forte, что в последние две недели количество пациентов более старшего возраста с коронавирусом резко увеличилось и, основываясь на опыт весенней волны, сейчас можно прогнозировать и рост числа нуждающихся в стационарном лечении пациентов. По его словам, показатель может вырасти в два раза. ”Мы согласны с оценкой Фишер и Кадастика, что заболеваемость среди пожилых людей растет вместе с ростом общей заболеваемости населения, — сообщил он. — Это приводит к росту госпитализаций и, к сожалению, появлению случаев летального исхода”.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 862 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 36 тестов оказался положительным.
По состоянию на утро 22 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 32 человека. Это на треть больше, чем днем ранее. На управляемом дыхании находятся три пациента.
С прогнозом эстонских ученых можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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