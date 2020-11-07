Департамент здоровья хочет сделать ношение масок обязательным

Департамент здоровья, научный совет, Министерство социальных дел и госканцелярия представили в четверг правительству объемный пакет, в котором предлагаются меры для ограничения распространения вируса. В числе прочего, рассматривают введение обязательства носить маску в помещениях и общественном транспорте.

По оценке Департамента здоровья, носить маску в закрытых помещениях необходимо. По словам генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, в четверг были очень близки к введению такого требования. "Я думаю, что ко вторнику это будет решено", — отметил Ланно.

Требование будет обязательным для всех помещений, где есть скопления народа.

Правовые эксперты расходятся во мнении, есть ли правовое основание для введения в Эстонии всеобщего обязательства носить маски.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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