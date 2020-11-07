Департамент здоровья хочет сделать ношение масок обязательным

Распространение коронавируса в Эстонии перешло в фазу эпидемии, Департамент здоровья не может больше определять очаги заражения, поэтому надеется на введение правительством мер, среди которых будет обязательство носить маски в помещениях, пишет rus.err.ee.
Департамент здоровья, научный совет, Министерство социальных дел и госканцелярия представили в четверг правительству объемный пакет, в котором предлагаются меры для ограничения распространения вируса. В числе прочего, рассматривают введение обязательства носить маску в помещениях и общественном транспорте.
По оценке Департамента здоровья, носить маску в закрытых помещениях необходимо. По словам генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, в четверг были очень близки к введению такого требования. "Я думаю, что ко вторнику это будет решено", — отметил Ланно.
Требование будет обязательным для всех помещений, где есть скопления народа.
Правовые эксперты расходятся во мнении, есть ли правовое основание для введения в Эстонии всеобщего обязательства носить маски.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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