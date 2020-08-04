Департамент здоровья: если вводить новые ограничения из-за коронавируса, то по всей стране

Перед тем, как вводить ограничения, надо последить за развитием ситуации — по словам Донченко, департамент поддерживает введение общереспубликанских мер: "Если и вводить какие-то меры, то по всей стране".

По ее словам, опасность заражения вирусом в ночных клубах будет невысока, если соблюдать дистанцию и не ходить на праздники и вечеринки больным. Носить маски никто не запрещает, но как правило, маску надевают больные люди, чтобы вирус не распространялся. Донченко отметила, что в случае необходимости рассмотрят вариант сделать ношение масок обязательным, однако их надо правильно носить, а популярные маски с рисунками не столь эффективны: "Эффективны только хирургические маски".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!