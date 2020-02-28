28.02.2020, 18:15
Департамент здоровья: еще пять анализов на коронавирус оказались отрицательными
Сегодня в Эстонии взяли десяток анализов на коронавирус, пять из которых оказались отрицательными. Тестирование в лабораториях продолжается, и завтра выяснятся результаты остальных тестов, сообщил пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.
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