Департамент здоровья: до конца года эпидемия на спад не пойдет

По оценке Департамента здоровья, до Рождества снижение числа заражающихся коронавирусом не предвидится, и запланированные на конец года вечеринки лучше начать отменять уже сейчас, передает RusERR.
"Если мы сегодня введем ограничения для [распространения] инфекции или добьемся какого-то существенного торможения, то следующие три-четыре недели заболеваемость все равно продолжит расти, пока она не стабилизируется и начнет снижаться. Рождество точно не является периодом, к которому мы прогнозируем существенное снижение заболеваемости", — сказала заместитель генерального Департамента здоровья Мари-АннеХярма в четверг в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.
Департамент здоровья обеспокоен эпидемиологической ситуацией в Таллинне и Харьюмаа, но обстановка в целом по стране пока остается более положительной: "Сейчас следует действовать в Таллинне и Харьюмаа. Если государство не дает указаний или ограничений, то, несомненно, каждый человек может [сам] что-то сделать".
Она считает, что в данный момент общенациональный карантин в Эстонии возобновлять не следует: "Будем заниматься проблемой там, где она присутствует. Весной мы в основном пребывали в неизвестности. Многие государства вокруг нас ввели карантин, потому что мы не знали, с чем мы столкнулись. Сегодня мы уже знаем больше. Мы знаем, какими путями распространяется инфекция, и можем направить туда свои меры".
При этом с учетом устойчивого распространения инфекции в Таллинне и Харьюмаа такое же распространение вируса по всей стране остается лишь вопросом времени, отметила Хярма.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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