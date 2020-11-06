Департамент здоровья: до конца года эпидемия на спад не пойдет

"Если мы сегодня введем ограничения для [распространения] инфекции или добьемся какого-то существенного торможения, то следующие три-четыре недели заболеваемость все равно продолжит расти, пока она не стабилизируется и начнет снижаться. Рождество точно не является периодом, к которому мы прогнозируем существенное снижение заболеваемости", — сказала заместитель генерального Департамента здоровья Мари-АннеХярма в четверг в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

Департамент здоровья обеспокоен эпидемиологической ситуацией в Таллинне и Харьюмаа, но обстановка в целом по стране пока остается более положительной: "Сейчас следует действовать в Таллинне и Харьюмаа. Если государство не дает указаний или ограничений, то, несомненно, каждый человек может [сам] что-то сделать".

Она считает, что в данный момент общенациональный карантин в Эстонии возобновлять не следует: "Будем заниматься проблемой там, где она присутствует. Весной мы в основном пребывали в неизвестности. Многие государства вокруг нас ввели карантин, потому что мы не знали, с чем мы столкнулись. Сегодня мы уже знаем больше. Мы знаем, какими путями распространяется инфекция, и можем направить туда свои меры".

При этом с учетом устойчивого распространения инфекции в Таллинне и Харьюмаа такое же распространение вируса по всей стране остается лишь вопросом времени, отметила Хярма.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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