Департамент здоровья: для идущих в первый класс детей осенью можно будет организовать торжественную линейку

По прогнозам Департамента здоровья, мы должны учитывать три возможных сценария, как коронавирус поведет себя в течение следующих полутора лет.

Самый мягкий — это тихое тление, то есть постоянно сохраняется небольшое количество заражений. Второй, "горы и долины", говорит о время от времени возникающих более крупных вспышках. Самый темный сценарий предупреждает о предстоящей осенью крупной вспышке.

В любом случае ясно, что вирус никуда не исчезнет и мы должны научиться жить вместе с ним. Что это означает для школ?

"Если вирус вернется, это будет сложное время", — считает директор Таллиннской реальной школы Эне Саар. Первые недели после закрытия школ пришлось выживать в новой ситуации, затем приспосабливаться. Теперь, по словам Саар, стиснув зубы прикладывают усилия, чтобы подвести черту под учебным годом. Чрезвычайное положение вымотало всех — от учеников до директоров школ.

Сейчас Саар и ее коллеги измерили классы и актовые залы зданий своих школ с точностью почти до сантиметра, чтобы увидеть, как разместить абитуриентов на основании правила 2 + 2, чтобы сдавать экзамены. У реальной школы для этого пойдет в ход 13 классных комнат. В то время, когда других учеников в школе нет, такая игра в судоку возможна, в новом учебном году точно нет, оценивает Саар.

Кстати, гимназисты пойдут на экзамен по эстонскому языку или математике в масках. Входя в здание школы, следует продезинфицировать руки.

Многие школы заказали множество масок как для учителей, так и для учеников. Готовы даже наклеить на полы классов линии, чтобы отметить ограничения правила 2 + 2.

Но дистанционное обучение осенью может быть только заменой, не нормой, считает Саар. Хотя ученики справляются с домашним обучением, множество социальных навыков не развиваются. Это угнетающе влияет на психику, считают и другие директора школ.

Таллиннская горуправа в преддверии осени снабдит все департаменты (и школы тоже) моделями поведения. Хотя детали еще не определены, их можно образно разделить так: красная, желтая и зеленая. Красная пойдет в ход, если в городе будут новые сильные вспышки заболевания, и тогда школы закроют. С желтой может происходить частичное дистанционное обучение. В зеленой, то есть в общем безопасной ситуации под вопросом только организация крупных мероприятий.