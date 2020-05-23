23.05.2020, 08:45

Департамент здоровья: для идущих в первый класс детей осенью можно будет организовать торжественную линейку

Каким будет новый учебный год?
Греэте Лехепуу
EST
Департамент здоровья: для идущих в первый класс детей осенью можно будет организовать торжественную линейку
Foto: Ago Tammik

Велика вероятность, что школьная жизнь осенью продолжится почти как обычно. Директора школ в то же время готовятся и к новой вспышке вируса, пишет Eesti Ekspress.

По прогнозам Департамента здоровья, мы должны учитывать три возможных сценария, как коронавирус поведет себя в течение следующих полутора лет.

Самый мягкий — это тихое тление, то есть постоянно сохраняется небольшое количество заражений. Второй, "горы и долины", говорит о время от времени возникающих более крупных вспышках. Самый темный сценарий предупреждает о предстоящей осенью крупной вспышке.

В любом случае ясно, что вирус никуда не исчезнет и мы должны научиться жить вместе с ним. Что это означает для школ?

"Если вирус вернется, это будет сложное время", — считает директор Таллиннской реальной школы Эне Саар. Первые недели после закрытия школ пришлось выживать в новой ситуации, затем приспосабливаться. Теперь, по словам Саар, стиснув зубы прикладывают усилия, чтобы подвести черту под учебным годом. Чрезвычайное положение вымотало всех — от учеников до директоров школ.

Сейчас Саар и ее коллеги измерили классы и актовые залы зданий своих школ с точностью почти до сантиметра, чтобы увидеть, как разместить абитуриентов на основании правила 2 + 2, чтобы сдавать экзамены. У реальной школы для этого пойдет в ход 13 классных комнат. В то время, когда других учеников в школе нет, такая игра в судоку возможна, в новом учебном году точно нет, оценивает Саар.

Кстати, гимназисты пойдут на экзамен по эстонскому языку или математике в масках. Входя в здание школы, следует продезинфицировать руки.

Многие школы заказали множество масок как для учителей, так и для учеников. Готовы даже наклеить на полы классов линии, чтобы отметить ограничения правила 2 + 2.

Но дистанционное обучение осенью может быть только заменой, не нормой, считает Саар. Хотя ученики справляются с домашним обучением, множество социальных навыков не развиваются. Это угнетающе влияет на психику, считают и другие директора школ.

Таллиннская горуправа в преддверии осени снабдит все департаменты (и школы тоже) моделями поведения. Хотя детали еще не определены, их можно образно разделить так: красная, желтая и зеленая. Красная пойдет в ход, если в городе будут новые сильные вспышки заболевания, и тогда школы закроют. С желтой может происходить частичное дистанционное обучение. В зеленой, то есть в общем безопасной ситуации под вопросом только организация крупных мероприятий.

"К сентябрю должны быть модели, которые в чрезвычайной ситуации помогли бы оперативно реагировать и системно действовать. Это могло бы быть и на уровне государства", — говорит мэр Таллинна и многолетний вице-мэр по вопросам образования Михаил Кылварт.

Департамент здоровья: можно в школу!

В Германии и Дании дети уже с середины апреля снова в школе, и там из-за этого не возникло новых вспышек заболевания. Это дает Департаменту здоровья смелость осенью снова пустить в школу и наших детей.

Школы закрыли на основании полученного от пандемии гриппа опыта, но Covid-19 не мучает детей настолько, как грипп. Европейские исследования также говорят, что закрытие школ сокращает общую смертность только от двух до четырех процентов. Это небольшой выигрыш по сравнению с потерей, которая возникнет при прерывании учебного года.

"Если снова начинать закрывать школу, это следует делать по очень весомой причине", — говорит заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Эстония по сравнению с мартом в более хорошей ситуации: мы знаем о вирусе больше, вспышки быстро берем под контроль, оценивает Хярма. Сейчас неизвестно, чтобы правительство на осень планировало ограничения для школ. Остаются только рекомендации Департамента здоровья. Но окончательно все выяснится в течение лета.

Так что если осенью вирус не вернется большой волной, можно организовать для идущих в первый класс детей торжественное мероприятие, вместе с родителями. Остальных учеников тоже ждут в школу. Но правила гигиены никуда не исчезнут: конечно, следует тщательно мыть руки. Будут проходить уроки физкультуры, обеденные перемены не нужно рассредотачивать, в школьных автобусах особых правил нет, группа продленного дня может продолжаться. Почему бы не планировать и экскурсии. Рекомендуется по Эстонии, поскольку за границей ситуация все-таки может неожиданно измениться.

"Все начинается с сознательности и безопасного поведения, — поясняет Хярма. — Понапрасну вступать в близкий контакт с чужими все-таки не нужно".

В дальнейшем Департамент здоровья будет следить за ситуацией по регионам. Если в Вырумаа вырастет заболеваемость, детей там направят на дистанционное обучение, но, может быть, только в гимназической части.

Но как защитить учителей, из которых чуть больше половины приближаются к возрасту группы риска?

"Бдительность не стоит терять, больных детей следует отправлять домой и не находиться вместе с ними. Соблюдать гигиену. Не класть в рот жвачку грязными руками. На основании сегодняшних знаний верят, что этот вирус, очевидно, от детей к взрослым не переходит", — говорит Хярма.

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    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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