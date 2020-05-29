Департамент здоровья дал разрешение на восстановление планового лечения в Ляэне-Таллиннской центральной больнице

По словам руководителя группы расследования северного регионального отделения Департамента здоровья Юты Варьяс, в ходе производства Западно-Таллиннская центральная больница была готова к сотрудничеству и признала недочеты в своей деятельности. ”Цель Департамента здоровья была в том, чтобы в сотрудничестве с больницей оперативно определить системные недочеты по обеспечению мер по борьбе с инфекцией и помочь их быстро устранить. Главный упор Департамента здоровья был направлен на восстановление в больнице безопасного планового лечения. Несмотря на то, что соблюдение правил по-прежнему остается обязанностью каждого работника больницы, при создании безопасной от инфекций больничной среды очень важная роль отводится инструкциям и требованиям”, сказала руководитель группы расследования северного регионального отделения Департамента здоровья Юта Варьяс.

Минимальные требования, необходимые для восстановления планового лечения, больница выполнила, и новых случаев заражения внутри больницы зарегистрировано не было.

Департамент здоровья нашел в Западно-Таллинской центральной больнице нарушения, которые были связаны с нехваткой средств индивидуальной защиты или их неправильным использованием, а также с организацией рабочих процессов в различных отделениях больницы. В ходе расследования Западно-Таллиннская центральная больница скорректировала рабочие процессы, обновила инструкции по использованию средств индивидуальной защиты и проверила, как эти инструкции выполняются в различных отделениях больницы.

Департамент здоровья инициировал государственное производство по надзору в связи с подозрением, что при оказании услуг здравоохранения в больнице недостаточно соблюдаются меры по борьбе с инфекциями.

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