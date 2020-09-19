Департамент здоровья: большое число инфицированных вызвано тем, что заболевшие ходят на работу

"Я бы, конечно, не сказала, что ситуация критическая, но этот стремительный рост круга близких контактов, особенно в Харьюмаа, меня немного беспокоит. Беспокоит то, что у нас есть тенденция к тому, что люди с симптомами заболевания считают это легким вирусом и идут на работу. Сейчас это стало проблемой, особенно в Таллинне", — сказала Хярма.

"Проблема не в бессимптомных носителях, а в том, что люди с реальными симптомами заболевания ходят на работу и возникают небольшие очаги на работе, откуда вирус попадает в семьи, именно так происходит рост в Таллинне. Часто мы не знаем, с кем общались, и здесь я рекомендую использовать приложение Hoia. Чем больше людей его загрузят, тем больше оно будет полезно для выявления близких контактов на ранней стадии", — добавила она.

"Сейчас я рекомендую отменить в Таллинне и Харьюмаа все частные праздники, более ответственно организовывать большие мероприятия в закрытых помещениях, обеспечив там рассредоточение людей. В Харьюмаа стоит подумать о реорганизации развлечений внутри помещений", — считает Хярма.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!