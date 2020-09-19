19.09.2020, 20:23

Департамент здоровья: большое число инфицированных вызвано тем, что заболевшие ходят на работу


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Terviseameti pressikonverents
Terviseameti pressikonverentsFoto: Kiur Kaasik

В субботу число новых случаев заражения выросло за сутки на 61, и, по словам возглавляющей сейчас Департамент здоровья Мари-Анне Хярма, есть повод для беспокойства, потому что за ростом заболеваемости стоят люди, которые ходят на работу больными, передает rus.err.ee.

"Я бы, конечно, не сказала, что ситуация критическая, но этот стремительный рост круга близких контактов, особенно в Харьюмаа, меня немного беспокоит. Беспокоит то, что у нас есть тенденция к тому, что люди с симптомами заболевания считают это легким вирусом и идут на работу. Сейчас это стало проблемой, особенно в Таллинне", — сказала Хярма.

"Проблема не в бессимптомных носителях, а в том, что люди с реальными симптомами заболевания ходят на работу и возникают небольшие очаги на работе, откуда вирус попадает в семьи, именно так происходит рост в Таллинне. Часто мы не знаем, с кем общались, и здесь я рекомендую использовать приложение Hoia. Чем больше людей его загрузят, тем больше оно будет полезно для выявления близких контактов на ранней стадии", — добавила она.

"Сейчас я рекомендую отменить в Таллинне и Харьюмаа все частные праздники, более ответственно организовывать большие мероприятия в закрытых помещениях, обеспечив там рассредоточение людей. В Харьюмаа стоит подумать о реорганизации развлечений внутри помещений", — считает Хярма.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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