01.03.2020, 12:25

Департамент здоровья: анализы на коронавирус Covid-19 нужно проводить только при наличии симптомов


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Koroonaviiruse test
Koroonaviiruse testFoto: JANE BARLOW, AFP

Целесообразность проведения анализов на вирус Covid-19, распространившегося из Китая, определяется медицинским работником на основе каждого отдельного случая, учитывая симптомы и данные о поездках пациента. Департамент здоровья рассказывает, когда стоит обращаться к врачам.

По оценке риска ECDC, Департамент здоровья расширил определение понятия, дополнив информацию о регионах с повышенным риском. По состоянию на 26.02.2020, в зону повышенного риска коронавируса входят Китайская Народная Республика и Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур, Южная Корея.

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Тестирование человека без симптомов неинформативно

По словам Мари-Анне Хярма, главы департамента мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемического контроля Департамента Здоровья — тестировать можно только людей, у которых уже появились симптомы. ”До появления кашля, простуды и лихорадки тестирование может дать ложноотрицательный результат”, — сказала Хярма, также этой логике следуют наши финские соседи. ”Эксперты международного медицинского сообщества, а также наши северные соседи считают, что нет смысла проверять тех, кто вернулся из поездки без симптомов”.

По возможности стоит оставаться дома после возвращения из поездки

Тем не менее, Департамент здоровья рекомендует людям, возвращающимся из регионов повышенного риска, а именно из Китая и северной Италии (в частности, из регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), работать дома в течение двух недель и избегать многолюдных событий до окончания инкубационного периода. ”Если характер вашей работы не позволяет вам оставаться дома, вам следует очень внимательно следить за своим здоровьем и немедленно вызывать домой своего семейного врача, когда у вас появляются симптомы кашля, лихорадки и затрудненного дыхания”.

По возможности, после возвращения из отпуска, стоит оставить ребенка дома, не посещать школу и детский сад. Все эти меры обязательны при появлении симптомов заболевания.

При подозрении на коронавирус НЕ следует обращаться в отделение экстренной медицины

Человек с подозрением на коронавирус не должен обращаться в отделение неотложной помощи какой-либо больницы. ”Обращение в отделение неотложной помощи может распространить вирус среди других людей в помещении. Поэтому вам следует проконсультироваться со своим семейным врачом или по инфотелефону 1220 или позвонить по номеру экстренной помощи 112”, — сказала Хярма, призывая людей к здравомыслию и критическому мышлению. ”Тем не менее, стоит подозревать коронавирус, если у вас есть недавний опыт путешествия в регионы повышенного риска и симптомы, характерные для этого заболевания. В противном случае, вероятнее всего можно подозревать широко распространенный на данный момент вирус гриппа или подобный вирус, распространяющийся в данный период.

Поездки в зоны риска не рекомендуются. Во время путешествий необходимо соблюдаться строгие гигиенические требования.

Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю, по словам Хярме, в настоящее время следует избегать поездок в Китай и Северную Италию. ”Китай и четыре региона Северной Италии отличаются от других стран с коронавирусом тем, что в Китае широко распространено распространение вирусов на уровне сообществ, и что в этих регионах на Севере Италии распространенность на уровне общин ограничена быстрым развитием. У Эстонии также есть прямые рейсы с Италией”, — сказала Хярма.

Рекомендации Департамента Здоровья не охватывают другие места назначения из-за низкого риска инфицирования в отсутствие отдельных случаев коронавируса или широко распространенной передачи на уровне сообщества. ”Однако следует иметь в виду, что мы не можем исключать появление новых случаев в этих районах, что может затруднить передвижение, особенно из-за местных ограничений”, — сказала Хярма.

Находясь в зоне риска, следует избегать больших скоплений людей, избегать тесного контакта с людьми с респираторными симптомами и соблюдать требования гигиены рук.

При путешествии в Китай следует избегать контакта с животными (как дикими, так и домашними и сельскохозяйственными животными), а также с их фекалиями и рынками, на которых продают животных и их туши. Во время путешествий стоит избегать потребления сырого или полуготового мяса, сырого молока и продуктов. Так же нельзя употреблять немытые фрукты и овощи.

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