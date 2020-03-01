Департамент здоровья: анализы на коронавирус Covid-19 нужно проводить только при наличии симптомов

По возможности стоит оставаться дома после возвращения из поездки

Тем не менее, Департамент здоровья рекомендует людям, возвращающимся из регионов повышенного риска, а именно из Китая и северной Италии (в частности, из регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), работать дома в течение двух недель и избегать многолюдных событий до окончания инкубационного периода. ”Если характер вашей работы не позволяет вам оставаться дома, вам следует очень внимательно следить за своим здоровьем и немедленно вызывать домой своего семейного врача, когда у вас появляются симптомы кашля, лихорадки и затрудненного дыхания”.

По возможности, после возвращения из отпуска, стоит оставить ребенка дома, не посещать школу и детский сад. Все эти меры обязательны при появлении симптомов заболевания.

При подозрении на коронавирус НЕ следует обращаться в отделение экстренной медицины

Человек с подозрением на коронавирус не должен обращаться в отделение неотложной помощи какой-либо больницы. ”Обращение в отделение неотложной помощи может распространить вирус среди других людей в помещении. Поэтому вам следует проконсультироваться со своим семейным врачом или по инфотелефону 1220 или позвонить по номеру экстренной помощи 112”, — сказала Хярма, призывая людей к здравомыслию и критическому мышлению. ”Тем не менее, стоит подозревать коронавирус, если у вас есть недавний опыт путешествия в регионы повышенного риска и симптомы, характерные для этого заболевания. В противном случае, вероятнее всего можно подозревать широко распространенный на данный момент вирус гриппа или подобный вирус, распространяющийся в данный период.

Поездки в зоны риска не рекомендуются. Во время путешествий необходимо соблюдаться строгие гигиенические требования.