Департамент здоровья: 702 новых зараженных

По данным регистра народонаселения, больше всего позитивных тестов поступило из Харьюмаа — 460. Из них из Таллинна 356. В Ида-Вирумаа добавилось 80 заболевших, в Тартумаа 33, Пярнумаа 30, Ярвамаа 18, Сааремаа 14 и Валгамаа 11. Кумулятивный показатель за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 557.8.

В больницах находится 356 пациентов с ковидом. За сутки умерло 3 человека с коронавирусом.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!