Департамент здоровья: 702 новых зараженных

По данным Департамента здоровья, в Эстонии за сутки выявили 702 зараженных коронавирусом. Всего сделали 7124 тестов, из которых 9.9% положительные.
По данным регистра народонаселения, больше всего позитивных тестов поступило из Харьюмаа — 460. Из них из Таллинна 356. В Ида-Вирумаа добавилось 80 заболевших, в Тартумаа 33, Пярнумаа 30, Ярвамаа 18, Сааремаа 14 и Валгамаа 11. Кумулятивный показатель за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 557.8.
В больницах находится 356 пациентов с ковидом. За сутки умерло 3 человека с коронавирусом.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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