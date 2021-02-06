Департамент здоровья: 589 положительных тестов на коронавирус

Больше всего положительных результатов поступило их Харьюмаа, где заразилось 257 человек. В Таллинне выявили 203 позитивных тестов. В Ида-Вирумаа 95, Тартумаа 65, Пярнумаа 59, Вильяндимаа 16.

Кумулятивный показатель за последние 14 дней на 100 000 человек — 551.8.

За минувшие сутки в больницах выявили 68 случаев заражения коронавирусом. В больничном лечении нуждается 417 человек с COVID-19.

В Эстонии вакцину от ковида получили 35 492 человека. Вторую дозу — 17 376 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!