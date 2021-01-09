Департамент здоровья: 556 положительных тестов на коронавирус

Больше всего положительных результатов в Харьюмаа — у 263 жителей уезда выявили коронавирус. Из них 206 в Таллинне. В Ида-Вирумаа — 118, Пярнумаа 33, Ляане-Вирумаа 31, Тартумаа 25, Вильяндимаа 16.

Кумулятивный показатель за последние 14 дней на 100 000 человек равен 606.63. За сутки в больницу с COVID-19 госпитализировали 34 человека, всего в больничном лечении нуждаются 384 пациента.

В Эстонии от коронавируса вакцинировались 10197 человек.





Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!