Департамент здоровья: 344 положительных тестов за сутки

Департамент здоровья сообщил, что за последние сутки прибавилось 344 положительных тестов на коронавирус.
За минувшие сутки взяли 3535 анализов на ковид. Из них 344 положительных или 9.7%. За ночь скончалась 90-летняя женщина с коронавирусом. Всего в больницах 286 пациентов с COVID-19. Кумулятивный показатель на 100 000 человек — 452,08.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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