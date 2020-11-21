Департамент здоровья: 305 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки добавилось 305 положительных тестов на коронавирус.
Всего сделали 5 437 тестов, из которых 5.6 процентов позитивные. На больничном лечении 119 человек, из них 8 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В Харьюмаа коронавирусом заразилось 130 человек. В Ида-Вирумаа — 83 человека, в Тартумаа — 32. В Пярнумаа 11 и Валгамаа 8.
За последние 14 дней кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 составляет 258.77.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Родила 10-х, а выглядит как топ-модель: секрет жены Хадарцева
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Ученые назвали опасный для жизни пульс