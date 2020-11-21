Департамент здоровья: 305 новых случаев заражения коронавирусом

Всего сделали 5 437 тестов, из которых 5.6 процентов позитивные. На больничном лечении 119 человек, из них 8 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Харьюмаа коронавирусом заразилось 130 человек. В Ида-Вирумаа — 83 человека, в Тартумаа — 32. В Пярнумаа 11 и Валгамаа 8.

За последние 14 дней кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 составляет 258.77.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!