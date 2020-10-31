31.10.2020, 10:50
Департамент здоровья: 134 положительных тестов за сутки
Департамент здоровья сообщил, что в Эстонии за последние сутки коронавирус диагностирован у 134 человек.
Департамент здоровья сообщил, что в Эстонии за последние сутки коронавирус диагностирован у 134 человек.
Больше всего заразившихся в Харьюмаа — 79 проб показали положительный результат. В Ида-Вирумаа добавилось 33 инфицированных за сутки. В Ляэне-Вирумаа и Рапламаа по 4.
Кумулятивный показатель на 100 000 человек поднялся до 64.18.
В больничном лечении из-за коронавируса нуждается 41 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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