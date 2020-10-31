Департамент здоровья: 134 положительных теста за сутки

Больше всего заразившихся в Харьюмаа — 79 проб показали положительный результат. В Ида-Вирумаа добавилось 33 инфицированных за сутки. В Ляэне-Вирумаа и Рапламаа по 4.

Всего за день сделали 2803 тестов на COVID-19.

Из 79 случаев в Харьюмаа — 47 из Таллинна. Двоих заразил приезжий из России, одного человека приезжий из Швеции. Под наблюдением у Пыхьяского отделение департамента 2600 человек, 559 из которых заражены. Всего насчитывается 14 очагов.

25 новых зараженных из Ида-Вирумаа — заключенные Вируской тюрьмы и один работник. Всего в тюрьме 81 человек инфицирован. В Идаском регионе всего 7 активных очагов: школа в Силламяэ, центр презрения в Йыхви, рабочее место в Нарва-Йыэсуу, еще одна школа в Силламяэ, рабочее место в Нарве и нарвский детсад.

Кумулятивный показатель на 100 000 человек поднялся до 64.18.

В больничном лечении из-за коронавируса нуждается 41 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!