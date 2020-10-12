12.10.2020, 12:28

Департамент защиты прав потребителей: при покупке маски нужно учитывать несколько важных факторов


EST
Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Foto: Rauno Volmar

В последнее время использование защитных масок с логотипами, тряпичных и самодельных масок набирает популярность. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) поясняет, что нужно учитывать на самом деле при покупке масок разного типа.

Качество и свойства защитных масок сильно различаются, и невозможно определить на глаз, насколько качественные маски носят окружающие люди. Изготавливать и носить защитные маски самостоятельно при желании можно, однако при их продаже другим нужно выполнять некоторые требования.

Так как в случае самодельных и тряпичных масок часто возникает путаница, TTJA составил так называемые минимальные требования, которым должен отвечать товар при попадании на рынок. При составлении этих требований за основу было взято содержание руководства CWA 17553, составленного Европейским комитетом по стандартизации (CEN). Главный пункт этого руководства говорит о том, что фильтрационные свойства масок должны быть проверены и указаны на упаковке, материал должен быть протестирован на прочность, а на упаковке обязательно должно быть указано руководство по использованию.

Читайте также:

”Например, на упаковке не должно быть написано, что товар является именно защитной маской, так как в данном случае товар не может считаться средством индивидуальной защиты,” — пояснила руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа. ”Маски, являющиеся товаром широкого потребления, работают как хирургические маски, и предназначены прежде всего для уменьшения распространения вирусов.”

На упаковке маски, находящейся в продаже, также стоит поискать упоминания о том, одноразовая ли это маска или ее можно использовать повторно. Если указано, что маску можно использовать несколько раз, то на упаковке также должно быть указано руководство, как стирать изделие. ”Вирусологи говорят, что для уничтожения частичек вируса достаточно стирки при 60 градусах. Многоразовая маска должна быть сделана из материала, который выдерживает стирку в воде такой температуры. Если на упаковке написано, что маску нужно стирать при, например, 40 градусах, и не указано, что после стирки маску нужно прогладить или дезинфицировать, то маска по факту все же является одноразовой.”

Требования, которые нужно выполнить для продажи масок, зависят от свойств самих масок. Самодельные маски относятся к товарам широкого потребления, и при их изготовлении рекомендуется следовать специальным требованиям, описанным в руководстве CWA 17553 Европейского комитета по стандартизации. В этом руководстве описаны минимальные требования к маскам, их проверке и использованию.

То, как носят маску, на практике важнее ее типа. ”Маску нужно носить правильно — то есть, надевать ее чистыми руками, а после снятия помыть руки. Использованную маску нужно выбросить, и если в процессе носки маска стала влажной, то ее нужно заменить на новую. Маску нельзя носить на подбородке или на лбу, а только так, чтобы она закрывала нос и рот. Также нельзя класть маску, например, в карман, чтобы позднее использовать ее снова,” — рассказала Тейнемаа. ”Неправильное ношение маски может вместо пользы принести только вред, потому что в использованной маске начинают жить и размножаться различные микроорганизмы, и при их вдыхании могут начаться новые проблемы.”

Тейнемаа также добавила, что маска не является чудесным средством от заражений, и только маски в частности не помогут избежать заболеваний. Так как человек может не знать, что заразился, так как видимые симптомы могут и не возникнуть, то даже с маской нужно соблюдать дистанцию, чтобы возможные невидимые частички вируса не передались другим людям. Также необходимо дезинфицировать руки, так как мы часто трогаем руками свое лицо и различные поверхности, и поэтому заразиться можно и через руки. Маска помогает уменьшить распространение различных вирусных заболеваний, прежде всего, в сочетании с другими предупредительными мерами и аккуратностью самого человека.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора — это учреждение рыночного надзора, контролирующее, чтобы попадающие в продажу товары отвечали необходимым требованиям и были безопасными, а также, чтобы информация о товарах была указана правильно. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора не может указать, где и когда ношение маски или других защитных средств является обязательным. Об этом рекомендации могут дать вирусологи и Департамент здоровья.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: