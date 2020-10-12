Департамент защиты прав потребителей: при покупке маски нужно учитывать несколько важных факторов

Качество и свойства защитных масок сильно различаются, и невозможно определить на глаз, насколько качественные маски носят окружающие люди. Изготавливать и носить защитные маски самостоятельно при желании можно, однако при их продаже другим нужно выполнять некоторые требования.

Так как в случае самодельных и тряпичных масок часто возникает путаница, TTJA составил так называемые минимальные требования, которым должен отвечать товар при попадании на рынок. При составлении этих требований за основу было взято содержание руководства CWA 17553, составленного Европейским комитетом по стандартизации (CEN). Главный пункт этого руководства говорит о том, что фильтрационные свойства масок должны быть проверены и указаны на упаковке, материал должен быть протестирован на прочность, а на упаковке обязательно должно быть указано руководство по использованию.

”Например, на упаковке не должно быть написано, что товар является именно защитной маской, так как в данном случае товар не может считаться средством индивидуальной защиты,” — пояснила руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа. ”Маски, являющиеся товаром широкого потребления, работают как хирургические маски, и предназначены прежде всего для уменьшения распространения вирусов.”

На упаковке маски, находящейся в продаже, также стоит поискать упоминания о том, одноразовая ли это маска или ее можно использовать повторно. Если указано, что маску можно использовать несколько раз, то на упаковке также должно быть указано руководство, как стирать изделие. ”Вирусологи говорят, что для уничтожения частичек вируса достаточно стирки при 60 градусах. Многоразовая маска должна быть сделана из материала, который выдерживает стирку в воде такой температуры. Если на упаковке написано, что маску нужно стирать при, например, 40 градусах, и не указано, что после стирки маску нужно прогладить или дезинфицировать, то маска по факту все же является одноразовой.”

Требования, которые нужно выполнить для продажи масок, зависят от свойств самих масок. Самодельные маски относятся к товарам широкого потребления, и при их изготовлении рекомендуется следовать специальным требованиям, описанным в руководстве CWA 17553 Европейского комитета по стандартизации. В этом руководстве описаны минимальные требования к маскам, их проверке и использованию.