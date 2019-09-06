Департамент защиты памятников старины не согласен с закрытием гидроэлектростанции Линнамяэ(1)
Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Департамент окружающей среды не продлил разрешение на специальное использование водой крупнейшей гидроэлектростанции в Линнамяэ, которое действовало до 5 сентября, в связи с тем, что предприятие Wooluvabrik не придерживалось графика оценки воздействий на окружающую среду. Департамент защиты памятников старины не согласен с таким решением и считает, что вопрос нужно передать на рассмотрение правительства.
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