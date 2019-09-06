Департамент защиты памятников старины не согласен с закрытием гидроэлектростанции Линнамяэ

По словам гендиректора Департамента защиты памятников старины Сийма Райе, проведенные исследования влияния на окружающую среду подтвердили, что сегодняшняя ситуация не ставит под урозу ни один из защищаемых природных видов.

Как считает Райе, при изучении влияния электростанции в трех областях — природной, экономической и социальной — предпочтительным решением было бы сохранение нынешней ситуации.

Находящаяся под охраной государства как памятник культуры электростанция находится в хорошем состоянии. "Памятник культуры сохраняется лучше всего, когда находится в использовании, в работе электростанции заинтересован собственник. Снос или частичный снос памятника — невозможен", — отметил Райе.

Департамент защиты памятников старины считает: поскольку ведомства за много лет не пришли к общему мнению, то прежде чем принимать какие-то решение, нужно дождаться по данному вопросу позиции правительства. Министры культуры и окружающей среды на своей встрече уже договорились вынести вопрос на уровень правительства", — добавил Райе.