Департамент защиты памятников старины не согласен с закрытием гидроэлектростанции Линнамяэ
Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Департамент окружающей среды не продлил разрешение на специальное использование водой крупнейшей гидроэлектростанции в Линнамяэ, которое действовало до 5 сентября, в связи с тем, что предприятие Wooluvabrik не придерживалось графика оценки воздействий на окружающую среду. Департамент защиты памятников старины не согласен с таким решением и считает, что вопрос нужно передать на рассмотрение правительства.
Nokia выпустила «раскладушку» с доступом к 4G
60 дорог к СНТ отремонтируют в Подмосковье до конца 2019 года
Какие слова лучше не говорить в русской тюрьме
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?